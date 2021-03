Ça fait maintenant un moment qu’il le côtoie, mais Rick Carlisle est toujours autant impressionné par Luka Doncic. De plus en plus même.

Le génie slovène est particulièrement bouillant en ce moment. Après avoir mis fin à la grosse série des Nets, il a rendu une nouvelle copie de luxe face au Magic. 33 puits, 19 rebonds et 9 passes. Et un 9ème succès sur les 12 derniers match des Dallas Mavericks.

De quoi impressionner le coach adverse, Steve Clifford, qui l’a mentionné aux côtés des Harden, LeBron et Durant dans la catégorie des joueurs qui sont toujours aussi forts même quand on fait des prises à deux :

Magic coach Steve Clifford just referenced Harden, Durant and LeBron in the same sentence with Luka. Rightfully so, of course. But his point was awesome: that some players aren't as good when you double team them, but Doncic and the others mentioned are.

