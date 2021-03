Les Los Angeles Clippers ont déçu beaucoup de monde la saison dernière, en se liquéfiant lors de leur série contre les Denver Nuggets. Malgré ça, la franchise californienne reste l'une des mieux armées sur le papier pour remporter le titre en fin de saison. Difficile d'écarter de la conversation une équipe avec Kawhi Leonard comme franchise player et Paul George en n°1 bis... Malgré ça, tout le monde n'est pas franchement convaincu.

Bill Simmons, de The Ringer, s'est montré extrêmement sceptique quant aux chances des Clippers d'aller loin cette saison. En fan hardcore des Boston Celtics, Bill Simmons n'a jamais montré beaucoup de symapathie pour les équipes de Los Angeles, mais il s'était pris de sympathie pour les Clippers avant le couac des playoffs 2020. Les choses ont bien changé. Invité du Lowe Post sur ESPN, Simmons a chargé la mule et expliqué pourquoi il ne croyait pas du tout dans ce groupe coaché par Tyronn Lue.

Kawhi Leonard, du mieux dans son leadership aux Clippers ?

"Je n'aime pas leur équipe et la façon dont elle est construite. Quel joueur de cette équipe rend les autres meilleurs ? Les joueurs semblent être chacun dans leur propre bulle. Je pense qu'ils avaient besoin de faire un trade, mais ils vont encore faire les playoffs avec Lou Williams, qui est catastrophique dans ce contexte.

Patrick Beverley n'apporte pas assez offensivement. Marcus Morris ralentit le jeu. Je n'ai pas confiance en Zubac et pas du tout confiance en Nicolas Batum. Pour moi, s'ils sont menés 3-2 et jouent un game 6, qu'il reste une minute à jouer et sont menés de deux points, il ratera un tir ouvert à 3 points dans le corner.

Je ne parle même pas de Paul George. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il avait déclaré forfait pour un match parce qu'il avait des vertiges à cause d'un excès de café. C'est le genre de trucs qui arrivent à mon gamin de 13 ans".