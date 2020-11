Quand Magic Johnson et Diego Maradona devenaient amis en 94

Une étoile rejoint le ciel. Diego Maradona, le footballeur le plus génial de tous les temps, est décédé d’un arrêt cardiaque mercredi. La mort d’un grand. Les hommages se multiplient à travers le monde. De ceux qui l’ont aimé, ceux qui l’ont côtoyé, ceux qui l’ont affronté ou encore ceux qui l’ont rencontré. Comme Magic Johnson.

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020