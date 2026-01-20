Mais qui a voté pour Bronny James au All-Star Game ?! A vos suggestions

Comme d'habitude, lorsqu'il est demandé aux joueurs de voter pour le All-Star Game, il y a deux camps. Ceux qui votent sérieusement et ceux qui rejouent les élections de délégués à l'école, en inscrivant des bêtises ou le nom de leur pote sur le bulletin. En 4e, si ma prof principale avait respecté la volonté du peuple, Zinédine Zidane aurait dû aller aux conseils de classe de fin de trimestre. J'aurais préféré ça à la personne qui y est vraiment allée, m'enfin... En NBA, il y a donc deux joueurs qui ont voté pour Bronny James. Puisqu'on ne peut pas voter pour soi-même, et qu'il n'y a presque aucun doute sur le fait que LeBron a inscrit le nom de sa progéniture sur le petit papier qui lui a été remis, je me demande sérieusement quel autre joueur lui a donné une voix.

Voici quelques propositions :