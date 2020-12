Rajon Rondo et sa compagne au milieu d’une sale affaire

Cet été, Rajon Rondo a quitté les Los Angeles Lakers pour rejoindre la belle écurie des Atlanta Hawks. Le meneur a profité d'un regain de popularité pour signer un contrat sympathique de 15M sur deux ans. On attend de lui qu'il fasse encore progresser sa nouvelle équipe et qu'il serve de mentor à Trae Young.

Mais le récent champion NBA fait aujourd'hui les gros titres pour une histoire peu glorieuse. Il n'est pas seul à se retrouver sur le banc des accusés puisque sa compagne est également impliquée. Tout ça pour une histoire... de parking.

TMZ ainsi que l'Atlanta Journal Constitution rapportent que Rajon Rondo, garé sur une place handicapée, aurait été bloqué par le véhicule d'une femme qui était en train de décharger une table. Playoffs Rondo serait alors sorti de ses gonds pour l'insulter. "S*****, tu crois que tu peux te garer ici ?" aurait-il balancé. Pire encore, il l'aurait même bousculé.

Quant à sa compagne, elle aurait carrément frappé cette personne et cette dernière pourrait tout prouver grâce à une vidéo. La victime demanderait carrément un million de dollars en dommages et intérêts. L'avocat de Rajon Rondo a démenti expliquant que son client s'était conduit convenablement, au contraire de la supposée victime. L'affaire risque de ne pas s'arrêter là et il n'est pas non plus exclu que la NBA mène son enquête.

