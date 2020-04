Ray Allen défie LeBron et les autres dégarnis de la ligue de lâcher prise

Ray Allen s'est lancé un challenge pas très esthétique pendant son confinement et il a défié LeBron James et les autres joueurs ou ex-joueurs à la calvitie intrusive d'en faire autant.

Ray Allen s'est fait un petit défi personnel qu'il aimerait étendre à l'ensemble de la NBA. Depuis le début du confinement, l'ancien All-Star a dérogé à ses habitudes capillaires. Toujours impeccablement et intégralement rasé au niveau du crâne, "Jesus" a décidé de laisser pousser et d'assumer sa calvitie jusqu'à ce que la crise du coronavirus soit passée. En s'affichant sur Instagram avec cette coupe à la Clyde Drexler, Ray Allen espère inciter tous les dégarnis obsédés du rasoir ou des artifices à faire comme lui. Il a ainsi nommé LeBron James, Richard Jefferson ou Shaquille O'Neal à l'imiter et à montrer au monde le résultat.

LeBron est généralement toujours dans le contrôle concernant sa "hairline" et le Shaq a rapidement mis fin au gage que lui avait assigné Dwyane Wade en lui demandant de ne plus se raser le crâne.