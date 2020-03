Shaq perd un pari contre D-Wade et dévoile… ses cheveux

Shaquille O'Neal a perdu un pari avec son ami Dwyane Wade et a été obligé de dévoiler à tout le monde, en direct sur TNT, l'état de sa calvitie et le niveau où se situe sa "hairline". Vivement que le Big Cactus nous rase tout ça, on ne s'y ferait sans doute jamais.

Shaq lost a bet to D-Wade. Now America knows what his hairline looks like 💀 (via @NBAonTNT)pic.twitter.com/4Anp0ohY6e — Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2020