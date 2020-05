Ray Allen est brouillé avec ses anciens camarades de Boston. Avec Rajon Rondo, la guerre remonte à plus longtemps et implique un trade avorté de Chris Paul aux Celtics...

Depuis qu'il est devenu consultant, Kendrick Perkins n'hésite jamais à faire dans la polémique ou la prise de position un peu trop franche. L'ancien pivot des Boston Celtics vient d'ajouter la divulgation de secrets de vestiaire à sa panoplie. Dans une discussion sur Sirius XM, Perkins a ainsi évoqué la relation entre Ray Allen et ses anciens camarades de Boston, révélant au passage ce qui l'avait entamée avant même que "Jesus" ne s'envole pour Miami.

"Il y a un moment où il se disait que l'on pourrait trader Rajon Rondo contre Chris Paul, qui voulait apparemment partir de New Orleans. Kevin Garnett et Paul Pierce ne voulaient pas. Ils disaient qu'on venait de gagner le titre, qu'on était forts avec Rondo et qu'il nous apportait tout ce dont on avait besoin.

Ray Allen, lui, a dit : 'Non, tradons-le'. Rondo a fini par apprendre ce qu'avait dit Ray. A partir de ce moment-là, c'était fini entre eux.

A tel point qu'on leur a apporté des gants de boxe pour qu'ils règlent ça à la salle. On les a fait se boxer pendant deux rounds (rires). Il y a toujours eu des embrouilles, mais là Rondo n'a jamais réussi à passer outre ça".

Ce n'est finalement que deux ans plus tard, lors de la free agency 2012, que Ray Allen a surpris ses camarades - même si Rondo ne le considérait plus comme tel - en rejoignant le Miami Heat. Un choix plutôt habile pour garnir son palmarès, puisqu'il a été instantanément sacré champion lors des Finales 2013 contre San Antonio, shoot crucial dans le game 6 à l'appui.

Les anciens collègues de Boston se réunissent encore fréquemment, mais Ray Allen n'est jamais convié et il n'y a finalement qu'avec Paul Pierce que les rapports sont encore à peu près cordiaux...