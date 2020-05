Reggie Miller donne ses 5 meilleurs shooteurs, Stephen Curry écarté du podium

Reggie Miller est fréquemment considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Il a longtemps été en tête du classement du plus grand nombre de paniers à trois-points marqués en NBA avant d’être dépassé par Ray Allen. Sachant que l’ancienne légende des Indiana Pacers évoluait à une époque où le tir extérieur n’était pas aussi populaire. C’était une pure gâchette. Et il est donc bien placé pour jauger des autres grands artilleurs de l’Histoire. Invité d’une émission avec Isiah Thomas, l’ancien All-Star a donné son top-5 des meilleurs shooteurs All-Time.

.@ReggieMillerTNT shares who his top 5 shooters of all-time are on #GameTime 👀 pic.twitter.com/OIT5v0gHwK — NBA TV (@NBATV) May 22, 2020

En première position, Reggie Miller a cité Larry Bird, superstar dont il s’est inspiré avant d’arriver en NBA. Plus surprenant, Dale Ellis arrive juste derrière. On apprécie l’hommage à Drazen Petrovic, qui complète le podium. Le Croate (paix à son âme) est souvent oublié mais il était clairement l’un des joueurs les plus adroits de la ligue de loin. Une machine à shooter et à scorer. Ray Allen – qui détient le record du nombre de trois-points marqués en carrière – est quatrième devant… Dell et Stephen Curry égalité. Le père et le fils.

Reggie Miller a essentiellement poussé les joueurs de son époque. Mais Steph Curry est très clairement un shooteur plus impressionnant et plus prolifique que la plupart des joueurs cités avant lui dans ce classement. Il en va de même pour son coéquipier Klay Thompson.