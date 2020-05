Reprise NBA : Trois franchises seront avantagées dès demain

Difficile de gérer l’épidémie de coronavirus dans un pays aussi vaste que les Etats-Unis. Il y a des disparités entre les différentes zones géographiques. Du coup, il y a des régions toutes entières qui sortent du confinement bien avant les autres. Ce qui, rapporté à la NBA, peut favoriser certaines équipes au profit des autres. La ligue va par exemple autoriser la réouverture des centres d’entraînement dans les villes où l’activité « normale » devrait reprendre. Une règle qui sera mise en place dès demain.

Et trois franchises ont bien l’intention de ne pas perdre de temps. Les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers vont donc ouvrir leur salle à partir de vendredi. Leurs joueurs pourront y retrouver un accès aux paniers pour reprendre du rythme. Se remettre dans le bain et se réhabituer à shooter est essentiel, surtout dans le cas d’une reprise de la saison d’ici l’été. En revanche, seuls les workouts individuels sont acceptés. Et il ne peut pas y avoir plus de quatre joueurs à la salle simultanément.

Les Houston Rockets espèrent pouvoir s’y remettre la semaine prochaine. Quant aux Los Angeles Lakers et aux Dallas Mavericks, ils préfèrent attendre. Mark Cuban, qui estimait possible que la NBA reprenne en mai, a changé d’avis et il refuse finalement de prendre des risques tant que la ligue n’est pas en mesure de tester les joueurs asymptomatiques au virus.