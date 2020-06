Rex Chapman : l’ancienne star NBA a vu le racisme de très près

On vous a déjà raconté ici l'histoire de Rex Chapman. Son nom parlera aux fans qui ont grandi dans les années 90 et se souviennent de sa hype avec Kentucky ou de ses bonnes années avec Miami ou Phoenix en NBA. Les autres ont peut-être eu vent de sa descente aux enfers spectaculaire dans les années 2000, avec une addiction aux opioïdes et des épisodes de vols à l'étalage dans un Apple Store malheureusement assez médiatisés.

Rex Chapman va beaucoup mieux depuis quelques années et a repris le contrôle de sa vie. Son compte Twitter est l'un des plus populaires de toute la communauté NBA, avec ses fameux "block or charge". Cette semaine, Chapman était en duplex sur MSNBC pour parler du racisme dans la société américaine. Après sa carrière, l'arrière All-Star avait expliqué, notamment, que le fait qu'il sorte avec des filles afro-américaines à Kentucky à l'époque lui avait valu des remontrances de la part de la direction de l'école. Sa voiture avait également été vandalisée d'un "niggers lover" inscrit à coups de clé.

Cette fois, c'est d'un épisode tiré de sa jeunesse, toujours dans le Kentucky, qu'il a parlé à l'antenne.

"J'avais environ 15 ans, je venais de finir un match de basket. Un homme qui ressemblait à un mec de ZZ Top (un groupe de rock des années 70 dont les membres portaient de longues barbes, NDLR), m'a pris par le bras et m'a dit, alors qu'il y avait d'autres personnes autour : 'j'adore te regarder jouer. Tu joues comme un noir'.

Sauf qu'il n'a pas dit noir, mais autre chose. Et il a ajouté : 'Mais tu as la chance d'être blanc, veinard !'. Ça m'est resté. Non seulement ce type a dit ça, mais il l'a fait alors qu'il y avait du monde autour et personne n'a réagi.

Je me souviens m'être dit que c'était la pire chose que j'avais jamais entendue. En gros, cela voulait dire qu'on pouvait envier ces athlètes noir, mais qu'on avait quand même le privilège d'être blanc.

J'en ai marre de garder ces choses pour moi. J'ai été accro à des produits pendant des années, j'ai vécu dans ma voiture alors que j'étais un lottery-pick en NBA... A l'époque, je ne m'élevais pas contre ces choses-là parce que je craignais que cela n'affecte ma popularité.

Aujourd'hui, je ne m'en soucie plus. Si on doit ne plus me proposer de choses parce que je raconte des choses comme ça, alors qu'il en soit ainsi".

Depuis 2017, Rex Chapman travaille avec une organisation qui lutte contre la prise d'opioïdes chez les jeunes dans le Kentucky. L'année dernière, il a commencé à présenter l'émission Block or Charge sur la chaîne Adult Swim.