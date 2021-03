Rien de grave pour Joel Embiid, les Sixers respirent

Philadelphie retenait son souffle pour Joel Embiid. Mal retombé après un dunk, le pivot des Sixers était sorti du match face aux Wizards en boitant. Les images faisaient d'ailleurs craindre le pire. Mais finalement, l'IRM n'a révélé aucun dommage structurel dans son genou. Néanmoins, il y a une petite contusion osseuse, ce qui signifie que le candidat numéro un au titre de MVP va rater quelques matches. Selon les dernières informations, le Camerounais sera absent pour les deux ou trois prochaines de compétition.

Les Sixers peuvent donc respirer un grand coup tant on s'attendait à une blessure sérieuse. Philly, premier de l'Est, n'aura pas un calendrier démentiel en attendant le retour de son big man même s'il y aura les 26 et 28 avril deux énormes chocs contre les Lakers et les Clippers. Deux sommets qui pourraient donc se disputer sans Joel Embiid.