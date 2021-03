Joel Embiid se fait le genou, tout Philly en apnée avant l’IRM !

Et si tous les espoirs de titre pour Philly s'étaient brisés sur cette action ? Sur un pick and roll, Joel Embiid récupère une passe de Tobias Harris et monte au dunk. Le pivot postérise Garrison Mathews (assez salement d'ailleurs) mais se rate sur la réception. Immédiatement, le Camerounais tombe et se tient le genou d'une main, l'autre sur ses yeux. Et les images font malheureusement craindre le pire pour lui et son équipe même si un certain optimisme était de rigueur dans les vestiaires.

Joel Embiid exited the 76ers game against the Wizards after suffering an apparent leg injury. (via @SportsCenter)pic.twitter.com/O512vl7ykK — Yahoo Sports (@YahooSports) March 13, 2021

"Je ne vais pas spéculer. Demain, nous aurons des informations pour vous. On espère le meilleur. Je lui ai parlé dans les vestiaires, il était dans un bon état esprit", lançait Doc Rivers.

Les informations évoqués par le coach des Sixers, ce sont tout simplement les résultats de l'IRM. Ils détermineront la nature de la blessure. Evidemment, on peut tous penser à un ligament croisé qui a sauté, un ménisque qui s'est déchiré ou encore un dommage sur le ligament latéral externe ou interne. En attendant, c'est toute la ville qui retient son souffle.

Dominant comme jamais cette saison, Joel Embiid est tout simplement le favori pour le titre de MVP. Ses statistiques (30,2 points et 11,6 rebonds à 52%) cumulé au classement de Philly (1er à l'Est) en font naturellement le leader dans cette course, devant LeBron James. Reste maintenant à patienter quelques heures pour connaître la durée de son absence, et surtout la gravité de ce nouveau pépin physique pour lui qui, rappelons-le, a entamé sa carrière NBA avec deux saisons blanches.

