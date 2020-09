Mike D'Antoni a donc rendu son tablier à Houston, lassé de ne plus réussir à tirer ce qu'il veut de son groupe. Si l'ancien moustachu pourrait vite retrouver un job du côté d'Indiana ou de Philadelphie, Daryl Morey a du pain sur la planche pour le remplacer. L'effectif des Rockets n'est pas le plus simple à appréhender, ni le plus simple à coacher. Le roster convenait plutôt bien à ce que voulait faire D'Antoni, dans la veine de son 7 second or less de Phoenix. Mais maintenant, le nouveau coach devra soit avoir une sensibilité similaire à celle de "MDA", soit être capable de faire jouer différemment ce groupe articulé autour de James Harden et Russell Westbrook, soit espérer que Morey joue à chamboule-tout pendant l'été et modifie le profil de l'équipe.

En attendant, les premières pistes sont déjà sur la table. On ne sait jamais bien qui s'y retrouve simplement parce que son agent place son nom dans la boîte dès qu'un job se libère, et qui correspond réellement à ce que cherche Daryl Morey. Parmi les deux plus récentes, l'une mène à Tyronn Lue. Difficile de la prendre au sérieux, tant le nom de l'ancien coach des Cleveland Cavaliers semble lié à tous les postes libres de la NBA jusqu'aux divisions départementales ouzbeks. L'autre semble avoir un petit peu plus de consistance.

Mike D’Antoni et les Houston Rockets, c'est fini !

Selon ESPN, un intérêt mutuel existe entre les Rockets et Sam Cassell, l'assistant de Doc Rivers chez les Los Angeles Clippers. Cassell n'a jamais exercé comme head coach, mais est assistant dans la ligue depuis plus de 10 ans, avec deux expériences très appréciées à Washington, et donc à Los Angeles. En optant pour l'inventeur de la "Big Balls Dance", les Texans miseraient sur un ancien de la maison. Sam Cassell a débuté sa carrière en NBA par trois saisons chez les Rockets, avec deux titres à la clé en 1994 et 1995. Le style Cassell en tant que coach n'est pas encore bien défini, mais l'ancien meneur apporterait quelque chose de probablement différent en termes de mentalité.

Un autre ancien fait parler de lui pour le job et c'était déjà le cas avant même que Mike D'Antoni ne quitte le navire. Selon Marc Stein du New York Times, les Rockets songent sérieusement à un comeback de Jeff Van Gundy. L'idée peut paraître farfelue puisque "JVG" n'a plus coaché en NBA depuis 13 ans. En revanche, même s'il est surtout resté dans l'actu pour son bon boulot de consultant sur ESPN, il n'a pas complètement chômé dans son activité principale. Depuis 2017, il s'occupe ainsi de Team USA en dehors des compétitions de haut rang. Sans aucun joueur NBA, ce qu'il est parvenu à faire avec son groupe à la Coupe d'Amérique par exemple, a été remarqué dans la ligue.

Parmi les autres noms que l'on vous citait déjà dimanche lors de l'officialisation du départ de D'Antoni, on retrouve Kenny Atkinson et Chris Finch (sacré en G-League). Les entretiens démarreront très prochainement, pour savoir qui aura la difficile tâche de s'occuper de ce groupe aussi brillant que compliqué à utiliser...