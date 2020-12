Le début de saison des Rockets a encore pris une tournure folle avec l'annonce des forfaits possibles de plusieurs joueurs pour le premier match à cause d'un cas de Covid dans le groupe.

UPDATE : John Wall et DeMarcus Cousins sont négatifs. Les tests se poursuivent, alors que Woj indique le joueur des Rockets positif serait Kenyon Martin Jr. Plusieurs de ses coéquipiers et lui se trouvaient dans le même appartement pour s'y faire couper les cheveux avant le début de la saison. On ne sait toujours pas ce que cela implique pour la rencontre de cette nuit contre le Thunder.

---

19h20 : Le début de saison des Houston Rockets est en train de tourner au sketch. Selon Shams Charania de The Athletic, John Wall, DeMarcus Cousins et d'autres membres de l'effectif ne pourront pas jouer cette nuit face à Oklahoma City en ouverture de la saison. Ils seraient cas contact du Covid-19 et sont donc contraints d'être tenus à l'écart. Adrian Wojnarowski d'ESPN annonce qu'il y a bien un membre du roster testé positif, mais que Wall, par exemple, est négatif. Des tests supplémentaires sont en cours.

Evidemment, le réflexe est de se dire que cette soudaine mise à l'écart sanitaire est due à la présence de James Harden à l'entraînement ces derniers jours, après avoir participé à une soirée (en strip-club pour les uns, dans un établissement classique pour l'accusé) où le protocole de lutte contre le coronavirus préconisé par la NBA n'a pas été respectée. Rien n'indique pour le moment que le "Bearded One" est incriminé.

On ne sait pas sous quel visage vont se présenter les Houston Rockets et leur nouveau head coach Stephen Silas, mais cette première rencontre s'annonce épique, si toutefois elle peut se disputer...

La NBA enquête sur la virée de Harden, qui jure qu'il ne s'agissait pas d'un strip club