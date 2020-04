La réaction très classe de Zion Williamson vis à vis de Ja Morant

Zion Williamson a fait des étincelles dès ses débuts en NBA. Un phénomène qui a réussi à justifier l’énorme « hype » autour de sa personne en seulement quelques rencontres. 23 points et 7 rebonds de moyenne. Malgré une arrivée très tardive, fin janvier, la faute à une blessure, et même une restriction de minutes. Le premier choix de la draft 2019 était tellement fort que certains se sont même demandés s’il pouvait être élu ROY en jouant moins de 40 matches. Avec la saison suspendue, la question ne se pose plus.

Ja Morant reste le grand favori après avoir été consistant du début à la fin tout en menant les Memphis Grizzlies à une place surprenante dans le top-8 de la Conférence Est.

« Ja, c’est mon frère. Je suis heureux pour lui. Il a bossé dur pour ça et il l’a mérité (le ROY).

Je donne toujours du crédit quand il le faut. Après, en tant que compétiteur, je veux tout gagner. Donc si on avait pu reprendre, j’aurais aimé faire un run pour les playoffs et le trophée », confie Zion Williamson lors d’une interview avec Ernie Johnson.

La superstar des New Orleans Pelicans fera peut-être une plus grande carrière que son ancien coéquipier AAU. Mais pour l’instant, le ROY, c’est Morant.