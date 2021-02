Qu’est-ce qui est pire que de se manger un petit pont dans un match de basket ? Se prendre deux petits ponts. Surtout quand c’est sur deux actions consécutives comme c’est arrivé à Kristaps Porzingis hier…

De manière générale, ça n’a pas été une soirée facile pour le géant letton. Kristaps Porzingis a eu plus que du mal à trouver la mire à trois points. A la clé, un triste 1 sur 5 derrière la ligne, même s’il a trouvé le moyen de mettre 15 points en 19 minutes.

Car c’est l’autre point noir de la soirée pour le big man des Dallas Mavericks. Il a dû passer beaucoup de temps sur le banc à cause des fautes. Il a ainsi pris sa troisième sur un tirs, réussi en plus, de Trae Young plus de trois minutes avant la mi-temps. Doncic l’a d’ailleurs rejoint sur le banc deux minutes avant la pause, pour une troisième faute également.

Mais le Slovène a su mieux se gérer en seconde mi-temps. KP a pris sa quatrième dès le début du troisième quart, avant de choper la cinquième après 4 minutes de jeu. Bref, un match compliqué…

Au moins, il est reparti avec la victoire (certes controversée). Et avec deux actions bien embarrassantes signées Trae Young…