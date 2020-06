De nouvelles rumeurs d’un transfert de Rudy Gobert ?

Après la « brouille » avec Donovan Mitchell, voilà que Rudy Gobert se retrouve une nouvelle fois dans les rumeurs de transfert.

Et cette fois-ci, c’est sa situation contractuelle qui pousse les dirigeants des autres franchises à se demander si le pivot du Utah Jazz ne sera pas prochainement disponible. En effet, selon l’avis d’un GM, rapporté par ESPN, le Français pourrait être échangé s’il refuse de signer une extension avant l’expiration de son contrat en 2021. Les dirigeants de la franchise s’en sépareraient alors par crainte de le perdre sans contrepartie.

C’est déjà la deuxième fois en quelques mois que l’intérieur All-Star fait l’objet de spéculations. D’abord parce que Donovan Mitchell, l’autre moteur du groupe, lui reprochait son comportement avant la contamination des deux joueurs au coronavirus en mars dernier. Ils ne se sont pas parlé pendant un mois, certains parlant même trop hâtivement de « relation irréparable. » Ils auraient recommencé à communiquer depuis. De l’eau a coulé sous les ponts.

Au final, ces rumeurs ressemblent plus à des tentatives pour déséquilibrer le Jazz à l’approche de la reprise de la saison et des playoffs. On imagine mal Utah ne pas offrir des prolongations bien dorées – et donc acceptées – à leurs deux joueurs majeurs.