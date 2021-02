Rudy Gobert voit 3 All-Stars à Utah et aimerait le soutien des Français

Rudy Gobert et le Jazz explosent tout en NBA. Pas assez pour que les fans votent en masse pour lui pour le All-Star Game, malheureusement.

Rudy Gobert et le Utah Jazz sont dans une forme absolument magnifique en NBA, avec 18 victoires en 19 matches. Forcément, avec le All-Star Game et la fin des votes qui approchent, la liste des prétendants à une sélection se resserrent. All-Star pour la première fois la saison dernière après avoir été élu deux fois de suite meilleur défenseur de l'année, Gobert a bon espoir d'être à nouveau retenu pour l'événement.

Le pivot de Salt Lake City sait bien que ne sera pas non plus du tout cuit et qu'il n'a quasiment aucune chance d'être dans l'un des deux cinq de départ. Invité du Sunday Night Live sur beIN Sports dimanche, Rudy Gobert a gentiment pointé du doigt un paramètre assez handicapant à ses yeux : le manque du soutien du public français en matière de votes.

"Les Français ne me portent pas trop non plus (sourires). Je ne suis pas déçu, parce que chaque année c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que quand je vois les joueurs qui ont leur pays à fond derrière eux, alors qu'en France les gens préfèrent mettre en valeur les joueurs d'autres pays, c'est dommage. Mais il n'y a pas de surprise pour moi de ce côté-là. Mon objectif c'est de gagner des matches. Si on est premiers à l'Ouest, je pense que les coaches me mettront dans l'équipe".

Rudy Gobert et le Jazz, la défense comme base de la meilleure équipe NBA

Rudy Gobert considère d'ailleurs que les belles performances du Jazz devraient profiter à un autre joueur du groupe qui n'a jamais été sélectionné pour le All-Star Game, au contraire de Donovan Mitchell et de lui-même.

"On pourrait avoir trois joueurs au All-Star Game. Mike Conley fait une très grosse saison. Si on était les Clippers ou les Lakers, il serait All-Star à 100%. Bien sûr, on sait que c'est une question de marketing. A Utah on est un petit marché. Quoi qu'il arrive ce sont les playoffs qui comptent. Le All-Star Game c'est bien, les distinctions individuelles aussi, mais gagner un titre c'est au-dessus de tout ça".

Sauf cataclysme, on devrait voir Rudy Gobert et Donovan Mitchell au All-Star Game de mars. Ce sera plus compliqué pour Mike Conley, qui a longtemps été considéré comme le meilleur joueur à n'avoir jamais été sélectionné en NBA.

