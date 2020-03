C'était le 30 mars 2017. Il y a exactement 3 ans. Une éternité. Russell Westbrook jouait encore à OKC. Cette saison-là, il a rendu l'extraordinaire banal. A tel point qu'on était à peine étonné de le voir réussir un quatrième triple-double consécutif à Orlando après avoir marqué... 57 points, nouveau record pour un "TD". Certes, il a fallu une prolongation au meneur d'OKC pour atteindre cette marque et y ajouter 11 passes et 13 rebonds. Certes, ce nouveau tour de force s'est accompagné de 7 pertes de balle. Mais que c'est effrayant de le voir se déchaîner sur le parquet lorsque son équipe est en difficulté !

C'était le cas cette nuit là, avec un Thunder malmené par le Magic et un retard de 10 points pour les prétendants au top 4. Lorsque Westbrook a passé la seconde, personne n'a pu suivre. 36 de ses 57 points après la pause et une agressivité bien trop élevée ont eu raison du 14e de la Conférence Est, avec un moment marquant : un panier à 3 points lointain et contesté pour égaliser à 7 secondes de la fin du 4e.

Ce jour-là Evan Fournier avait lui signé 24 points et livré la meilleure performance offensive d'une équipe d'Orlando en roue libre dans cette fin de saison.

Three years ago today, Westbrook had one of the defining games of his MVP run 😤

➖57 PTS

➖21-40 FG

➖6-15 3PT

➖11 AST

➖13 REB

➖21-point comeback

➖19 PTS in final 6:01

➖Game-tying 3 to force OT

➖Most points ever in trip-dub (at the time)

➖Booming "MVP chants" on the road pic.twitter.com/YCZCS10euR

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 29, 2020