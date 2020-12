Russell Westbrook et Gilbert Arenas, le respect entre deux meneurs déjantés

Russell Westbrook débarque aux Washington Wizards avec une forte envie de prendre sa revanche sur la ligue. En effet, personne ne voulait vraiment récupérer le meneur All-Star après qu’il ait demandé son transfert. Jusqu’à ce que la franchise de D.C. finisse par se manifester.

Ce n’est pas la première fois que le natif de Los Angeles se retrouve dans cette position. Il a si souvent été sous-estimé qu’il avait d’ailleurs opté pour le numéro 0 à son arrivée dans la ligue. Tout comme Gilbert Arenas, quelques années avant lui.

Arenas qui est justement l’une des icônes des Wizards. L’agent zéro a été l’un des meilleurs joueurs de la NBA à son poste sous la tunique de Washington. Son numéro n’a pas été retiré mais aucun joueur de la franchise ne l’a repris depuis. Et Russell Westbrook ne le fera pas non plus. Il aurait opté pour le 4.

En réalité, Gilbert Arenas donne sa bénédiction pour que « Brodie » opte pour le 0. Il l’a fait savoir.

Cet exemple témoigne le respect qu’il peut y avoir entre les deux hommes. Deux sacrés personnages.