Russell Westbrook chambre Patrick Beverley et n’a aucun regret

C'était chaud la nuit dernière entre les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers (122-117). Portée par un Russell Westbrook (40 points) en grande forme, la franchise texane a remporté ce choc. Sur ce match, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder croisait la route de Patrick Beverley. Et il ne s'agit pas d'un secret, les deux hommes ne s'apprécient pas. Lors des Playoffs 2013, Westbrook avait été blessé à la suite d'un contact avec Beverley. Depuis, ils ont continué à échanger les amabilités. Sur le parquet, mais aussi dans les médias avec des attaques répétées de la part du MVP 2017. En novembre dernier, le joueur des Clippers avait d'ailleurs moqué le tir de celui des Rockets. Mais cette nuit, Westbrook a pris sa revanche.

Tout d'abord avec sa performance individuelle et la victoire de son équipe. Mais aussi au moment de l'expulsion, pour une sixième faute, de Beverley. Trop content de le voir dans cette situation, Westbrook lui a ainsi montré la sortie en le saluant. Les arbitres l'ont sanctionné en retour d'une technique, ce qui n'a pas été du gout de James Harden. Mais de son côté, le meneur de 31 ans n'avait aucun regret.

"Est-ce que j'aurais aimé ne pas faire ce geste ? Non ! Pourquoi ça serait le cas ? La technique ? Il y a quoi de nouveau à ce niveau-là ?", a demandé Russell Westbrook devant les médias.

Il ne fallait pas provoquer Russell Westbrook...

Russ waves off Pat Bev after his ejection.

Harden immediately tried to calm down Russ 😳 pic.twitter.com/afCETAh2xw

