Russell Westbrook intègre un top 10 all-time peu enviable

Commençons quand même par dire que Russell Westbrook est dans une forme exceptionnelle depuis le début de l'année 2020. Le meneur des Houston Rockets profite à fond du spacing offert par l'ultra small ball de son équipe et est l'élément-moteur de la belle dynamique texane. On en veut pour preuve les statistiques du pétard ambulant de Houston depuis le 1er janvier : 32.4 points, 7.8 rebonds, 7.4 passes, 1.9 interceptions, le tout à 53% d'adresse globale et un différentiel +/- de 97. C'est toutefois pour quelque chose de moins flatteur que Russell Westbrook s'insère aujourd'hui dans l'histoire de la NBA.

L'ancienne star d'Oklahoma City vient de doubler Paul Pierce pour intégrer le top 10 des joueurs ayant perdu le plus de ballons dans leur carrière. A 31 ans, Westbrook comptablise 3 534 turnovers en carrière. Personne n'avait fait aussi "bien" à cet âge, tout simplement. S'il va très certainement laisser son empreinte dans d'autres secteurs, le Californien a de bonnes chances de grimper encore d'ici la fin de sa carrière. Le seul autre joueur en activité dans ce classement n'est autre que LeBron James, 2e, avec 4 379 pertes de balle.

Le leader all-time, que Russell Westbrook ou James Harden - qui est pour le moment hors top 10 mais est sur une cadence bien élevée - dépasseront peut-être, est Karl Malone. Le Mailman affiche 4 524 turnovers, alors que son livreur préféré, John Stockton, est 3e (4 244). On retrouve uniquement des grands noms du basket ensuite : Kobe Bryant, Jason Kidd, Moses Malone, Isiah Thomas, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing et donc Russell Westbrook.

Le top 10 all-time des turnovers