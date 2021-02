Russell Westbrook bat déjà un record aux Wizards, quelle machine

Russell Westbrook est entré dans l’Histoire des Washington Wizards en compilant 19 points, 14 rebonds et 12 passes décisives hier soir.

Russell Westbrook a joué 24 matches avec les Washington Wizards. Et c’était suffisant pour déjà battre un record de franchise. Parce que l’ancien MVP a déjà cumulé 10 triple-doubles au cours de ces 24 matches. Et c’est plus que n’importe quel joueur de l’organisation, toutes époques confondues.

Une performance assez incroyable tout de même. Le meneur All-Star a ses défauts et son lot de détracteurs prêts à lui bondir dessus à chaque erreur. Mais malgré son jeu atypique et son style si particulier, Russ reste un basketteur sacrément prolifique. Capable de poster des triple-doubles à la pelle. Il a même banalisé ce type de performance.

Hier soir, il compilait donc 19 points, 14 rebonds et 12 passes lors d’une nouvelle victoire des Wizards contre les Timberwolves (128-112). Son dixième triple-double de la saison donc. Il mène encore une fois la NBA dans cette catégorie. Et sa franchise continue sa remontée au classement. Elle occupe la treizième place à l’Est, mais à seulement deux victoires du huitième spot occupé par les Chicago Bulls.

