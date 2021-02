Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Sixers : 112-109, après prolongation

Wolves @ Wizards : 112-128

Pelicans @ Spurs : 114-117

Pacers @ Knicks : 107-110

Jazz @ Magic : 124-109

Nuggets @ Thunder : 126-96

Mavs @ Nets : 115-98

Randle domine Sabonis, Ntilikina décisif !

- Julius Randle a remporté son duel de All-Stars NBA avec Domantas Sabonis cette nuit. Les Knicks, portés par celui qui est en train de se muer en franchise player, sont sortis vainqueurs d'un match accroché qui les propulse à la 5e place de l'Est avec un bilan à l'équilibre. On avait beau se dire que ça bosserait bien avec Tom Thibodeau, difficile d'imaginer les Knicks aussi bien classés à l'approche du All-Star break. Randle a inscrit 28 points, pris 10 rebonds et s'est montré particulièrement bon en défense pour confirmer son début de saison exceptionnel.

- Même s'il n'a joué que 11 minutes, on ne va pas bouder notre plaisir de voir Frank Ntilikina à nouveau utilisé par Tom Thibodeau. Avoir ce temps de jeu dans une équipe qui gagne, ce n'est plus du tout la même problématique. Cette nuit, le Français a inscrit 5 points, donné deux passes et volé un ballon lorsqu'il était en jeu. Le ballon volé en question a été absolument déterminant dans le money time et l'ancien Strasbourgeois a rentré ses deux lancers derrière pour plier l'affaire.

Ntilikina est sorti de la cave... et ça fait du bien !

- James Harden a beau être hyper chaud depuis qu'il joue à Brooklyn, il ne peut pas faire des miracles à chaque fois que Kevin Durant et Kyrie Irving sont tous les deux absents. Cette nuit, le MVP 2018 n'a pas pu empêché la série des Nets, qui restaient sur 8 victoires de suite, de s'arrêter brutalement contre Dallas. Les 29 points de Harden (qui n'en a inscrit que 4 en 2e mi-temps) n'ont pas pesé lourd.

Les Mavs, qui avaient eux récupéré Kristaps Porzingis (18 points, 3 contres à 7/13), se sont évidemment appuyés sur Luka Doncic (27 pts, 7 pds, 6 rbds) pour rester au contact de la 8e place, pour le moment occupée par les Nuggets.

- On sait que Kristaps Porzingis est capable de shooter de très loin et qu'il a sans doute envie de briller pour dissuader les Mavs de songer à un trade, mais ce tir-là est quand même difficile à saluer pour un coach puriste comme Rick Carlisle...

Utah rebondit, Clarkson casse des chevilles

- Le Jazz ne sait plus perdre deux fois de suite et c'est aussi la marque des équipes qui vont loin. Au lendemain de la défaite contre Miami, Utah a rebondi en écartant le Magic de son chemin. Après un début assez cataclysmique à la finition, Donovan Mitchell a remonté la pente en passant de 0 à 31 points entre le début du 2e quart-temps et la fin de la partie.

Dans le duel à distance des copains français, Rudy Gobert (12 points, 16 rebonds à 6/6) a été plus en évidence qu'Evan Fournier (16 pts à 7/20).

- Jordan Clarkson n'aura pas de points en plus dans sa campagne pour le titre de 6e homme de l'année, mais enrhumer un joueur comme il l'a fait avec Michael Carter-Williams sur cette action ne fait jamais de mal.

Ben Simmons a marqué à 3 points... mais Philly a perdu

- Les Cavs sont chauds. Après 10 défaites de rang, Cleveland vient de signer une troisième victoire de suite et pas contre n'importe qui. Les joueurs de JB Bickerstaff sont allés surprendre les Sixers sur leur parquet, avec un succès en prolongation. Après une fin de 4e quart-temps un peu folle où Collin Sexton (28 pts) et Joel Embiid (42 pts, 13 rbds, 6 pds) ont porté leur équipe et ont manqué de peu d'arracher la victoire, ce sont les Cavs qui ont été le plus solides mentalement.

- Ben Simmons a marqué le 4e panier à 3 points de sa carrière dans ce match. Bon, c'était à la dernière seconde de la prolongation et le match était plié...

- Depuis qu'on a parlé de la saison fantastique de Seth Curry au niveau de l'adresse, il a quand même nettement baissé de pied : 1/13 cette nuit pour l'ancien Dukie, plus dans les temps de passage d'une accession au club des 50-40-90.

Wash va bien, DeRozan rend hommage à son père avec un carton

- Les Wizards ont remporté leur 7e victoire en 8 matches et confirmé leur belle dynamique avec un succès logique contre Minnesota. Le tandem Beal-Westbrook continue de peaufiner sa belle entente : 34 points pour Bradley Beal et un 10e triple-double cette saison pour Russell Westbrook. C'est le troisième quart-temps, où Washington a claqué 44 points, et l'apport du banc (39 pts) qui ont permis à D.C. de s'échapper.

- Peut-être que Karl-Anthony Towns est devenu un tout petit peu prévisible...

- DeMar DeRozan a rendu un superbe hommage à son père décédé il y a quelques jours. Pour son retour sur les parquets, le joueur des Spurs a orchestré la victoire des siens contre les Pelicans avec un match à 32 points et 11 passes. Les Spurs ont un paquet d'absents à cause du protocole Covid, mais continuent d'être discrètement bien placés dans la Conférence Ouest, où la bande à Pop occupe la 5e place.

Dans cette saison NBA où ils ont beaucoup de mal à être réguliers, les Nuggets accueilleront forcément avec plaisir cette victoire facile et sans appel sur le parquet du Thunder. Denver n'a jamais été en danger et la paire Jamal Murray (qui tourne à 30.1 points et 55% de moyenne sur les 7 derniers matches), 26 pts cette nuit, - Nikola Jokic (19 pts, 11 rbds, 13 pds, pour son 8e triple-double de la saison), a fait le job, avec l'aide de Michael Porter Jr (20 pts, 10 rbds).