Deux mois. Ça faisait deux mois que Frank Ntilikina attendait. De quoi décupler son envie de retrouver les terrains, de se donner à fond pour son équipe et de tout faire pour se mettre en avant. Entre les blessures et les décisions de son coach, Tom Thibodeau, le Strasbourgeois n’avait plus mis un pied sur un parquet NBA depuis le 29 décembre dernier. Avant d’être, enfin, relancé dans le grand bain lors du match contre les Sacramento Kings hier soir.

CQFR : Ntilikina a rejoué, Denver a pété un plomb

« C’était une longue période [sans jouer]. J’étais tellement motivé et heureux de faire plus. J’étais tellement content d’être sur le terrain, de pouvoir me battre au côté de mes coéquipiers. Donc j’avais beaucoup d’énergie et j’étais vraiment heureux. Je me suis senti bien », confiait le jeune homme de 22 ans.

Cette nuit on a eu le droit au retour de Frank Ntilikina sur un parquet NBA. Le français n’avait pas encore joué en 2021 pic.twitter.com/wuMMackmUu — Knicks France (@KnicksFrance) February 26, 2021

Frank Ntilikina doit encore faire ses preuves

Une libération. En l’absence d’Elfrid Payton, forfait hier soir, Thibodeau a donc donné du temps de jeu à Ntilikina plutôt qu’à Austin Rivers, à son tour écarté de la rotation. Le coach avait déjà salué l’attitude du Français et l’a récompensé avec 23 minutes passées sur le terrain.

Il en a fait bonne usage : 7 points à 3 sur 6 aux tirs, 2 passes, 3 interceptions et un différentiel de +17 ! Les New York Knicks ont fait la différence lors de chacun de ses passages pour ensuite décrocher la victoire (140-121).

« C’était une question de match-ups », explique l’entraîneur au sujet de sa décision. « Je voulais voir Frank à l’œuvre. On fait confiance à tous les joueurs de cet effectif. C’était une opportunité pour Frank et il a su la saisir en jouant très bien. Il était fantastique. Sa défense était fantastique. »

Ses qualités défensives, louées depuis son arrivée en NBA en 2017 – il est d’ailleurs le joueur des Knicks qui évolue depuis le plus longtemps au sein de la franchise – devaient justement lui permettre de se faire une place dans la rotation de Thibodeau. Un coach réputé de ce côté du terrain.

Mais son énergie en attaque peut l’aider à conserver sa place. Surtout qu'il pourrait gagner en confiance en engrangeant des minutes... s'il est encore utilisé.

La grosse défense de Ntilikina suivie du shoot de Quickley... Quel délice pic.twitter.com/IEzxMZ8o0R — Knicks France (@KnicksFrance) February 26, 2021

Cette saison est cruciale pour Frank Ntilikina. Il sera free agent cet été et son avenir dans la grande ligue reste plutôt flou. Il tourne pour l’instant à 6 points et 3 passes (36% aux tirs) en 183 rencontres.