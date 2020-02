La saison 2018-2019 n'était donc qu'une parenthèse enchantée pour les Sacramento Kings. Les difficultés sportives de la franchise après un exercice prometteur sont en train d'agacer très sérieusement le propriétaire Vivek Ranadive et les autres actionnaires, selon The Athletic. Ranadive aurait partagé son inquiétude de manière de plus en plus claire dans une discussion groupée avec Vlade Divac, le General Manager, Luke Walton, le head coach, Peja Stojakovic, l'assistant GM, et la CEO Matina Kolokotronis. Le businessman indien ne comprend pas pourquoi l'équipe est aussi peu performante après avoir frôlé les playoffs la saison dernière.

Pour le moment, aucun licenciement imminent n'est à prévoir, mais l'été pourrait être animé du côté de Sacramento. Ranadive avait pris un peu de recul ces dernières années après s'être un peu trop impliqué sur les décisions sportives au début de son règne californien. Les choses pourraient changer... Le fait que Vlade Divac n'ait pas drafté Luka Doncic et lui ait préféré Marvin Bagley est visiblement l'un des points-clés de la frustration de Ranadive.

A l'heure actuelle, les Kings pointent au 12e rang, à 6 victoires de la 8e place, pour le moment détenue par les Memphis Grizzlies. Autant dire que ce n'est pas cette saison que la franchise retrouvera les playoffs après 14 ans de disette...