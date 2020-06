Alors que les fans piaffent d'impatience avant la reprise de la saison NBA le 31 juillet prochain, Adrian Wojnarowski annonce que la ligue vise en fait une date un peu plus avancée. On ne sait pas trop pourquoi, ni dans quel but, mais il semblerait qu'Adam Silver et le board visent le 30 juillet, un jeudi, soit un jour plus tôt.

Impossible pour l'heure de savoir pour quelle raison la compétition redémarrerait un jour plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la ligue va devoir dans tous les cas convaincre le groupe de joueurs sceptiques dont on vous parlait ce matin. Leurs noms n'ont pas fuité, mais quelques dizaines d'entre eux se sont réunis pour évoquer la possibilité de ne pas se rendre au Disney World Resort d'Orlando du tout. Cela concernerait majoritairement des joueurs d'équipes pour lesquelles les playoffs sont difficilement envisageable, ou qui ont des situations familiales complexes.

Pour rappel, les familles ne pourront rejoindre la fameuse bulle NBA floridienne qu'après le 1er tour des playoffs, donc un mois et demi après l'arrivée des franchises dans le complexe.