Scottie Pippen n'est plus un employé des Chicago Bulls et ça lui va plutôt bien au vu des résultats de la franchise comme il l'a expliqué.

Scottie Pippen ne l'avait jamais avoué avant cette semaine, mais il s'est bien fait virer en bonne et due forme des Chicago Bulls. Pas en tant que joueur, évidemment, puisque c'est lui qui avait souhaité être tradé à Houston en 1998, mais en tant qu'employé. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais le mythique lieutenant de Michael Jordan était conseiller spécil du président Michael Reinsdorf depuis quelques années. Son rôle n'était pas tant de donner son avis sur les décisions sportives, mais de représenter la franchise partout dans le monde et d'en faire la publicité autant que possible. Les mauvaises saisons récentes des Bulls ont poussé la direction à revoir complètement l'organigramme et Scottie Pippen en a fait les frais.

"Je me suis fait virer cette année. Je ne voulais pas vraiment que ça se sache, mais je ne suis plus un employé des Chicago Bulls. C'est probablement une bonne chose, non ? J'aime être associé à la gagne...", a expliqué Pippen lors de son passage dans le podcast Thuzio Live and Unfiltered.

Avec son rôle de consultant sur ESPN, Scottie Pippen avait dans tous les cas moins le temps de faire ce job de représentation. Les Bulls avaient clairement envie de faire le ménage et celui-ci est toujours en cours. Après l'arrivée d'Arturas Karnisovas comme décideur n°1 pour le secteur sportif, un nouveau General Manager et un nouveau coach sont attendus dans les semaines et moi qui viennent pour remplacer Gar Forman et Jim Boylen.

On aime plutôt bien Scottie Pippen dans son rôle d'analyste, notamment quand il décrypte des actions ou explique comment il ferait pour défendre sur tel ou tel joueur. Exemple ici avec James Harden.