Shai Gilgeous-Alexander, la fête à la maison !

Shai Gilgeous-Alexander est l’un des hommes en forme du moment en NBA. Après ses récentes performances, nous étions revenus sur sa montée en puissance à l’Oklahoma City Thunder. En pleine confiance, le jeune homme continue sur sa lancée. Et la nuit dernière, les Toronto Raptors en ont fait les frais avec un revers sur le fil (97-98).

Et ce match était particulier pour l’ancien joueur des Los Angeles Clippers. Natif de la ville canadienne, SGA avait à cœur de briller chez lui. Et il l’a fait. Avec brio ! Auteur de 32 points (record en carrière égalé pour la 3ème fois sur les 5 derniers matches !), 7 rebonds et 2 passes décisives, l’arrière a été encore le principal artisan du succès de son équipe.

Shai Gilgeous-Alexander, et clutch en plus !

Car outre cette ligne statistique très flatteuse, Gilgeous-Alexander a été véritablement le bourreau des Raptors. Comme dans les précédents matches, il n’a pas fui ses responsabilités dans le money-time. Au contraire. Dans cette partie très serrée, le talent de 21 ans a fait la différence en inscrivant le panier de la victoire à 36 secondes de la fin. Dans la foulée, il a même récupéré un rebond déterminant sur le tir raté de Fred VanVleet.

"C’est génial comme sensation, mais tout ça, franchement, ça ne voudrait rien dire sans la victoire. Donc c’est ça le sentiment le plus fort, savoir qu’on repart d’ici avec la victoire. Mes matches à 32 points ? C’est probablement le meilleur jusqu’à maintenant", a savouré Shai Gilgeous-Alexander pour ESPN.

Le jeune homme continue simplement sur sa très belle lancée. Sur les six derniers matches, il a toujours été au-dessus de 20 points et s’affirme comme un leader en devenir au Thunder. Parfaitement épaulé par Chris Paul, SGA se développe et se montre de plus en plus agressif. Avec la confiance également de son coach Billy Donovan, il trouve vraiment ses marques.

"Il commence à connaître les endroits sur le parquet où il peut marquer. Il trouve des solutions, dans nos schémas offensifs, pour savoir quand il doit vraiment attaquer et être agressif", a souligné Donovan.

Ô Canada

Si cette performance n’est pas isolée, elle reste tout de même spéciale. Sur ce match à Toronto, on a senti un supplément d’âme pour Gilgeous-Alexander. Jouant à l’Ouest depuis le début de sa carrière, il n’a pas souvent l’occasion d'évoluer "chez lui". Dans son pays, il avait vraiment envie de montrer l’étendue de son talent.

"Il était impatient de faire son retour. Tout le monde ici au Canada, vous savez désormais que vous en tenez un vrai avec lui", a lancé Chris Paul après la partie.

Avec cette prestation à 32 points, le joueur d’OKC a même laissé son nom dans l’histoire ! En effet, il est désormais le Canadien à avoir marqué le plus de points face aux Raptors sur une seule rencontre. SGA s’empare ainsi d’un record détenu jusqu’à maintenant par Rick Fox et Andrew Wiggins (31 points).

"Il a joué comme s’il était à la maison ce soir. Franchement, il a joué d’une manière incroyable. Sa confiance, sa patience, sa rapidité, il a été au top", a reconnu Kyle Lowry.

Sans le moindre doute, Shai Gilgeous-Alexander représente l’avenir d’OKC. Probablement aussi de l’équipe du Canada. Mais en attendant un futur encore plus prometteur, le présent est déjà brillant.