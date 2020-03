Les fans des Philadelphie Sixers ont un peu de quoi tirer la tronche ces derniers jours. Alors qu'ils savent les chances de leur équipe en playoffs liées à la santé de Joel Embiid et Ben Simmons, les deux All-Stars sont sur le flanc. A priori, aucun des deux n'a de blessure suffisamment lourde pour les empêcher de se projeter en post-saison, mais c'est évidemment un problème pour la fin de la saison régulière. A l'heure qu'il est, les Sixers sont bien partis pour ne pas avoir l'avantage du terrain au 1er tour, virtuellement contre le Miami Heat. Ils ont toutefois de quoi faire contre mauvaise fortune bon coeur. Faute de meneur de formation disponible - Simmons n'en étant déjà pas vraiment un - Brett Brown a de nouveau offert un peu d'exposition à Shake Milton. Et jusque-là, difficile de regretter cette décision. Milton, 24 ans et 54e choix de la Draft 2018 à sa sortie de SMU, fait de très belles choses et c'est un euphémisme.

Pour sa 12e titularisation de la saison, la nuit dernière contre les Clippers, Shake Milton a éclipsé tous ses camarades et une partie des Clippers. Comme depuis trois matches et par séquences depuis le début de la saison, l'arrière a montré un formidable talent de shooteur et des qualités athlétiques étonnantes. Face à L.A., Milton a maintenu son équipe dans le match avec 39 points (!) à 14/20, avec un récital incroyable à 3 points (7/9). Le plus fou ? Avant de manquer son premier tir extérieur de la partie après avoir rentré les 5 premiers, celui dont le vrai prénom est Malik s'était tout simplement octroyé le record all-time du nombre de paniers à 3 points inscrits consécutivement sans en manquer un. Milton a porté à 13 - soit autant que Brent Price (le frère de Mark) et Terry Mills (l'ancien shooteur des Pistons) - son total entamé cinq jours plus tôt à Cleveland.

"C'est arrivé un peu par hasard. J'étais prêt, du moment qu'on me donnait l'opportunité de jouer. Une fois que les premiers shoots sont entrés, les trois premiers notamment, je me suis vraiment senti bien. C'est quelque chose de cool. Je n'avais jamais vraiment joué au Staples Center auparavant", a modestement expliqué Shake Milton sur ESPN.

Les coups d'éclat ponctuels de joueurs improbables arrivent tous les ans en NBA. Ils ne sont pas tous amenés à se répéter. Au vu de l'aplomb que montre Milton depuis qu'il a sa chance, on peut supposer qu'il est amené à rester en NBA, à Philadelphie ou ailleurs. En fonction de l'évolution de la blessure de Ben Simmons et de leurs profils radicalement différents, Brett Brown aurait tout intérêt à continuer de l'inclure dans la rotation. Quand on a les problèmes de spacing de Philly depuis le début de la saison, on ne peut décemment pas se passer d'un type capable de shooter aussi bien à 3 points et de tenir le choc face à un énergumène comme Patrick Beverley.

