Shaquille O’Neal était à son apogée entre 2000 et 2002 et aucun des adversaires des Lakers en finales n’a trouvé de solution pour le stopper.

Les Los Angeles Lakers ont roulé sur la NBA après la retraite de Michael Jordan en 1998. Si les San Antonio Spurs ont gagné en 1999, les Angelenos de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont ensuite pris possession de la ligue en gagnant trois titres de suite de 2000 à 2002. Une période au cours de laquelle le géant a complètement écrasé ses adversaires. Surtout en finales. Il n’y avait personne pour l’arrêter. Littéralement personne. La preuve en chiffres.

Sur les 15 matches de finales disputés par les Lakers sur cette période, Shaq a atteint ou dépassé la barre des 30 points à… 13 reprises ! Inimaginable. Avec 5 pointes à 40 unités ou plus. Ses seuls matches sous les 30 points ? Le Game 2 des finales 2001 contre les Philadelphia Sixers, où il a passé 28 points, 20 rebonds, 9 passes et 8 blocks, et le Game 5, celui du titre, où il en met… 29. Boom.

Lors de la série contre les Pacers en 2000, gagnée 4-2 par Los Angeles – le premier sacre sous Phil Jackson – Shaquille O’Neal n’est pas descendu sous les 33 points (Game 3) et il a claqué trois performances à 43, 40 et 41. Un an après, contre Philly, il y a donc deux games proches des 30 unités mais légèrement en dessous. Sauf que les Lakers ont aisément été sacrés. Lors du sweep contre les Nets, en 2002, le pivot All-Star a marqué au moins 34 points à chaque match.

Sur l’ensemble des trois finales, ça donne une moyenne hallucinante de 35,9 points, 15,2 rebonds, 3,5 passes et 2,9 blocks à 60% de réussite aux tirs. Complètement fou. En fait, Shaquille O’Neal mériterait clairement d’être pris en compte comme le meilleur joueur des années 2000. Son seul hic, c’est finalement d’avoir dominé entre deux générations, entre 1995 et 2005. Mais c’était vraiment un monstre à son Prime.

