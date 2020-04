Comparer les Chicago Bulls de la fin des années 90 et les Los Angeles Lakers du début des années 2000 n'est pas toujours juste. Les Lakers, eux, ont eu l'opportunité de tenter le quadruplé malgré les guerres intestines et les envies des uns et des autres d'appuyer sur le bouton reset. Néanmoins, à l'image de ce qu'ont connu les Bulls lors de la dernière saison de Michael Jordan, la direction a mis une pression invraisemblable à l'équipe. C'est ce qu'a expliqué Shaquille O'Neal lors de son passage dans The Odd Couple avec Chris Broussard et Rob Parker.

"Ce qu'on voit dans ce documentaire, ça m'est arrivé aussi. On m'a dit que si on ne gagnait pas les Finales NBA 2004 contre les Detroit Pistons, je dégagerais. Quelqu'un de haut placé dans la direction m'a prévenu : 'Si vous ne gagnez pas, ils vont faire des changements. Lorsqu'on a perdu ces Finales, j'ai su qu'il était temps pour moi de voir autre chose".

Shaquille O'Neal a été tradé dans la foulée au Miami Heat, avec lequel il a remporté un autre titre de champion NBA en 2006. En 2003 (défaite en demi-finale de Conférence face aux Spurs) et en 2004, donc, les Lakers ont eu l'opportunité que n'auront jamais les Bulls.

Quelque part, c'est là le drame. On ne saura jamais si Jordan, qui serait resté a priori une saison supplémentaire à Chicago si Phil Jackson était resté, et ses camarades auraient pu réussir le deuxième quadruplé de l'histoire de la NBA après les huit sacres consécutifs des Boston Celtics entre 1959 et 1968. S'ils étaient parvenu à se hisser à nouveau en Finales NBA, ce sont les San Antonio Spurs de Gregg Popovich, Tim Duncan et David Robinson qui se seraient mis en travers de leur chemin...