Du changement aux Sixers en cas de fin de saison ?

Les Philadelphia Sixers ont déçu cette saison. L’équipe était censée s’affirmer comme l’une des plaques fortes de la Conférence Est. Comme un vrai candidat au titre. C’est dans cette optique que les dirigeants ont prolongé Tobias Harris et signé Al Horford l’été dernier. Au final, Joel Embiid et ses coéquipiers ont alterné le bon et le nettement moins bon. 39 victoires et 26 défaites pour une sixième place à l’Est. Ce n’est pas mauvais mais c’était clairement en dessous des standards des Milwaukee Bucks ou des Toronto Raptors par exemple. Brett Brown s’attendait à ce que son équipe monte en puissance avant la coupure liée à l’épidémie.

« Ce groupe est fait pour les playoffs », assure le coach.

Facile à dire aujourd’hui. Même si cet effectif regorge de talents, rien ne garanti qu’il aurait eu du succès en playoffs. Les différentes pièces majeures ne sont pas assez complémentaires entre elles. Et ça aurait posé problème. Mais Brown essaye de sauver sa place. Il le sait, ce break sera peut-être synonyme de départ. Il le sait et avoue même « y penser tout le temps. »

Sans occasion de prouver qu’il peut mener les Sixers en finales, l’entraîneur a de fortes chances de se retrouver vite sans boulot. A moins que les dirigeants ne veuillent pas reconstruire une équipe dans des conditions si incertaines et si particulières. Mais les jours de Brown à la tête de Philly sont comptés. Surtout en cas d'abandon de la saison.