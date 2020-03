Jeune mais déjà la classe d’un grand. Zion Williamson a suivi le mouvement lancé par certains de ses pairs en NBA pour soutenir les employés des salles, au chômage technique suite à la suspension de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus. Le rookie des Pelicans a donc décidé l’intégralité des salaires de tous les membres du staff du Smoothie King Center pendant un mois.

« Les habitants de New Orleans m’ont accueilli chaleureusement et ils m’ont beaucoup soutenu depuis que j’ai été drafté en juin dernier. Les plus spéciaux sont ceux que j’ai rencontrés au Smoothie King Center. Ce sont eux qui rendent les matches possibles en créant l’environnement parfait pour nos fans et pour tout le monde au sein de l’organisation. Malheureusement, plusieurs d’entre eux se remettent à peine des problèmes posés sur le long terme par l’ouragan Katrina et maintenant ils font face à l’impact du virus. Ma mère m’a appris à respecter les autres et à être reconnaissant pour ce que j’ai donc je m’engage à payer les salaires pour tous les employés du Smoothie King Center pendant 30 jours. »

Statement from the New Orleans Pelicans: pic.twitter.com/BIE9IdGX97 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 13, 2020

La NBA a justement suspendu sa saison pendant un mois. Vraiment un beau geste de la part de Zion Williamson.