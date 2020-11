La classe phénoménale du Hall of Fame 2020 va enfin être honorée, avec Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett.

La classe du Hall of Fame 2020 s'annonçait folle, avec le trio composé de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett à l'honneur. Les choses ont pris un tournant tragique avec le décès de Kobe en début d'année. Puis l'hommage au "Black Mamba" et à ses deux contemporains a ensuite été repoussé face à l'impossibilité d'assurer le déroulement des festivités au mois d'août à cause du Covid-19.

Ces trois géants de l'histoire de la NBA vont enfin voir leur carrière honorée en 2021. Kobe Bryant, qui sera évidemment au centre de la cérémonie, Tim Duncan et Kevin Garnett vont entrer au panthéon du basket à Springfield le weekend du 15 mai 2021.

On a encore en tête l'incroyable et bouleversante cérémonie du memorial pour Kobe Bryant au Staples Center. Il y aura encore beaucoup d'émotion dans 6 mois. Pour Kobe, évidemment, mais aussi pour les deux monstres dont on pourra se remémorer les faits d'armes avec nostalgie.

Tim Duncan, c'est 5 titres de champion NBA, 3 MVP des Finales et 15 participations au All-Star Game, le tout au sein d'une seule et même franchise.

Kevin Garnett, c'est "seulement" un titre de champion, en 2008 avec les Boston Celtics, mais aussi un titre de MVP et 15 sélections pour le All-Star Game.

Pas besoin de revenir sur la carrière de Kobe Bryant, quintuple champion NBA, deux fois MVP des Finales et 18 participations au All-Star Game.

Rendez-vous en mai 2021 pour honorer ces immenses champions.