En 2009, au moment où Stephen Curry a mis les pieds en NBA, la réputation des Golden State Warriors était encore pire que celle des New York Knicks. En effet, la franchise de la Bay n’avait disputé les playoffs qu’une seule fois au cours des quinze dernières saisons. S’il avait pu choisir entre les deux équipes, le meneur aurait préféré jouer à Manhattan. Ce n’était d’ailleurs même pas une question de comparaison. Curry espérait jouer pour les Knicks.

« Je voulais aller à New York et je pensais que j’allais être pris par New York », raconte le double-MVP, invité du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson. « Lors de la draft, je me disais qu’il fallait que je sois pris en huitième par les Knicks. Puis j’ai eu un appel de l’ancien GM des Warriors, Larry Riley, pour me dire qu’ils allaient me sélectionner avec le septième choix. »

Les Minnesota Timberwolves bénéficiaient des choix 5 et 6 et ils ont pris deux meneurs, Ricky Rubio et Jonny Flynn. Les Knicks étaient partants pour drafter Stephen Curry. Mais les Warriors l’ont donc pioché avant. Le champion de Golden State a aussi assuré lors du podcast qu’il ne se voyait pas quitter San Francisco et qu’il comptait donc finir sa carrière au sein de la même franchise.

On peut se poser quelques secondes et imaginer ce qu'aurait donné sa carrière s'il s'était retrouvé à New York. Aurait-il pu développer son talent dans les mêmes conditions ? Tous les exemples récents nous laissent penser que non. Les Knicks aurait fini par le trader à cause de ses blessures aux chevilles (qui ont plombé son début de carrière) ou ils l'auraient associé à trois autres meneurs... en tout cas, on a du mal à l'imaginer avec le même palmarès s'il avait joué pour les Knicks. Ironie, son record en carrière, 54 points, il l'a claqué... au Madison Square Garden.

Avec le huitième choix, les Knicks ont pioché Jordan Hill en 2009. Pour le transférer au bout de 24 matches.