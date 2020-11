Stephen Curry imite Michael Jordan : bienvenue à Curry Brand !

Stephen Curry a décidé d'accompagner son retour à la compétition d'une annonce un peu spéciale. Sous contrat avec Under Armour depuis des années après un fiasco avec Nike, le meneur des Golden State Warriors va lancer sa propre marque dérivée de sneakers, à la façon de Michael Jordan chez Nike.

Après Jordan Brand, il y aura donc désormais Curry Brand, l'enseigne sous laquelle le double MVP et triple champion NBA sortira ses nouveaux modèles de chaussures.

Stephen Curry tacle Trump et menace Under Armour

Stephen Curry dévoilera sa première chaussure sous pavillon Curry Brand le 11 décembre prochain. Sur l'année écoulée, les rapports entre Curry et Under Armour s'étaient un peu tendus, notamment pour des raisons politiques. Les choses ont semble-t-il été mises à plat, puisque le meneur des Warriors reste en business avec la marque née à Baltimore en 1996.

[Sneakers] Le grand test de la Curry 7

.@StephenCurry30 and Under Armour have officially launched his own Curry Brand 🔥

His new shoe drops Dec. 11 @brkicks pic.twitter.com/LC5BWXA2bt

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2020