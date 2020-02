Stephen Curry et Kevin Durant ont remporté deux bagues de champion NBA ensemble. "KD" n'aurait peut-être toujours pas débloqué son palmarès s'il n'avait pas rejoint Curry à Golden State et Curry n'aurait peut-être pas surmonté l'échec de 2016 sans l'arrivée de "KD". Les deux hommes en sont conscients et jamais ils n'ont mal parlé l'un de l'autre. Même après le départ un peu aigri de Kevin Durant après les Finales 2019 perdues et sa grave blessure, aucun ressentiment n'existe vis à vis de Stephen Curry. Cela s'est vu, mercredi soir, en marge du match entre les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors. Les deux futurs membres du Hall of Fame se sont étreints et ont échangé quelques mots après la fin de la rencontre largement remportée par les Nets.

Sur ESPN, Stephen Curry avait déclaré au sujet de Kevin Durant il y a quelques semaines :

"On vit à une époque où le choix personnel est quelque chose de fondamental. Kevin a pris une décision pour lui-même, ça ne se discute pas. J'aurais aimé que l'on joue toujours ensemble parce que c'est un talent incroyable et une personne incroyable. On a accompli beaucoup de choses ensemble. Mais vous savez, les choses ont un peu changé. Evidemment, on lui souhaite le meilleur avec tout d'abord une bonne guérison, puis tout ce qui va avec sur et en dehors du terrain. Il y a un moment où on devra s'affronter et ce sera une expérience drôle et nouvelle".

On a effectivement hâte que ces deux-là s'affrontent une fois qu'ils seront rétablis.