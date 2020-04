Le journaliste Chris Broussard estime que Stephen Curry est le meneur d’hommes par excellence en NBA, encore plus que LeBron James.

La jeune génération est fascinée par LeBron James. Et pour cause, les joueurs qui débarquent aujourd’hui en NBA ont grandi en admirant les exploits du King. Même des années et des années après, ce dernier est toujours au sommet. C’est un modèle. Une icône. Du coup, il y a parfois comme un mythe autour de sa personne. Il dégage du charisme. Ce que beaucoup confondent parfois avec du leadership. Les deux notions sont différentes. C’est dans un podcast que le journaliste Chris Broussard a su pointer de doigt celui qui est, selon lui, le meilleur leader de la ligue.

« Stephen Curry. C’est le meilleur leader en NBA. Il est comme Tim Duncan, même s’ils ont des personnalités différentes. Steph est altruiste, il ne pense pas qu’à lui et il fait toujours passer l’équipe en premier. Comme quand Kevin Durant est arrivé [aux Warriors en 2016]. Je n’ai pas le souvenir d’un seul truc que Steph ait fait qui soit négatif pour l’équipe. »

Nous sommes complètement d’accord avec Chris Broussard. Pour nous, Stephen Curry et Damian Lillard sont les deux meilleurs leaders en NBA. Et assez loin devant LeBron James pour être honnête. James se présente comme un altruiste à chaque fois qu’il en a l’occasion. Mais son leadership est finalement très centré sur sa personne. Il veut être une locomotive pour les autres. Il le répète sans cesse : « follow my lead » (suivez mon exemple). Curry n’est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que James est un mauvais leader en soi. Ses coéquipiers aux Lakers l’adorent.

Mais il n’a probablement pas le même impact positif sur le groupe que celui que peut avoir son rival des Warriors. D’ailleurs, c’est en raison de la personnalité et du jeu de LBJ que les Californiens ont reconnu qu’il aurait été très difficile pour eux de s’associer à James si ce dernier avait décidé de rejoindre Golden State.