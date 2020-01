Stephen Curry n’a rien perdu de son shoot, retour en vue pour mars ?

Stephen Curry a déclenché l'enthousiasme de fans des Golden State Warriors sevrés de bonnes nouvelles ces derniers mois. Le meneur a participé à une séance de shoots avant le match du soir contre les Los Angeles Clippers. En compagnie de son camarade Draymond Green, le double MVP n'a rien perdu de sa patte laser et les gens ont commencé à se demander si cela était synonyme d'un retour anticipé.

Draymond is holding his own with Steph in their shooting workout together pic.twitter.com/iKaxdgbjKM

— Mark Medina (@MarkG_Medina) January 10, 2020