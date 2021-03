Stephen Curry, une blessure qui peut compliquer la saison des Warriors

Une frayeur. Un Stephen Curry qui ne peut éviter la chute après avoir pris un trois-points en déséquilibre. Puis une douleur. Celle du meneur, retombé sur le coccyx puis contraint de rejoindre le vestiaire après être resté au sol un moment. Il n’est pas revenu ensuite. Ça n’a pas empêché les Golden State Warriors de battre des Houston Rockets en perdition (108-94).

« Il dit que ça va aller sur le long terme », rassure Steve Kerr. « Mais ça va le gêner les prochains jours ça c’est sûr. Je ne sais pas du tout s’il pourra jouer vendredi. Il a l’air de dire que ça passera la semaine prochaine. Je ne dis pas qu’il sera absent toute la semaine mais on va voir. » « On espère que ça ne sera pas trop long », ajoute Draymond Green. « Le plus important, c’est sa santé. Quand vous avez mal au coccyx, le reste de votre corps suit et vous avez tendance à utiliser des muscles dont vous n’êtes pas censés vous servir. On doit hausser notre niveau de jeu en attendant, y compris moi. »

C’est ce qu’il a fait hier soir. Green a compilé un nouveau triple-double. Mais la blessure de Stephen Curry, même courte, reste problématique. Les Warriors cherchent à prendre leur rythme pour finir fort la saison et essayer d’accrocher les playoffs. Ils occupent pour l'instant la neuvième place de leur Conférence avec un bilan de 21 victoires et 20 défaites. Mais tout est serré à l'Ouest et chaque match compte.

CQFR : Harden fabuleux, Doncic sèche les Clippers, Morant tue Miami