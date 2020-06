Stephon Marbury déplore le choix des Knicks et allume « World Wide Sucker » !

Ancien joueur des New York Knicks, Stephon Marbury n'est pas vraiment pas fan de la récente nomination de William Wesley dans l'organigramme de l'équipe.

Nommé à la tête des New York Knicks en mars dernier, le président Leon Rose pour mettre de l'ordre au sein de la franchise. En ce sens, le boss new-yorkais s'est entouré de William Wesley. Ancien agent de CAA (tout comme Rose), "World Wide Wesley" dispose d'un réseau très important. En NBA, il est même perçu comme l'un des hommes les plus influents. Autant dire que sur le papier, son arrivée aux Knicks, une franchise dans le dur depuis des années, représente une bonne nouvelle. Mais pas pour tout le monde visiblement. Ancien joueur des Knicks et fan absolu de cette équipe, Stephon Marbury a critiqué cette décision.

"Allez les mecs, ce n'est pas sérieux. Aux New York Knicks, vous avez vraiment ramené 'World Wide Sucker' aux New York Knicks, vraiment ? Vous avez ramené ce mec ? Pourquoi ? Je suis un vrai fan des Knicks. Je suis un fan des Knicks depuis que je suis un gosse...

Sérieusement Jim Dolan. Vous devez vous foutre de ma gueule. Ce mec ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Il doit y avoir une explication. Pas lui. De tous les gars, pourquoi lui ? Lui à New York ? Il n'a aucune crédibilité ! Non", a pesté Stephon Marbury sur le réseau social Instagram.

Visiblement, Marbury n'est pas un grand fan du travail de William Wesley. Pourtant, ce dernier possède une solide réputation et surtout des liens avec les stars. Un élément qui pourrait être très utile à New York. Mais de son côté, Stephon Marbury a probablement eu quelques problèmes avec l'agence CAA par le passé... ou alors Williams Wesley n'aime pas la vaseline.