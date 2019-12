Steven Adams : « J’ai complètement c*** dans mon froc »

OKC a comblé un retard de 26 points pour battre les Bulls et prendre provisoirement la 8e place de la Conférence Ouest. Pour parachever ce joli comeback, le Thunder a dû s'appuyer sur Steven Adams, envoyé sur la ligne à 4 secondes de la fin du match. Son équipe ne menait que de deux points et était donc sous la menace de perdre au buzzer s'il ratait ses deux tentatives. Le Néo-Zélandais a rentré la première des deux et assuré au minimum la prolongation. La plus belle action du match de Steven Adams, c'est peut-être quand même cette déclaration d'après-match au micro de Fox Sports Oklahoma. On ne dirait pas comme ça, mais le grand gaillard était un peu... stressé et pas habitué à avoir l'opportunité d'être clutch.

"Oui, absolument, j'ai complètement chié dans mon froc au moment de tirer ce lancer-franc. C'est vraiment très difficile comme situation. Je n'avais pas réalisé à quel point il y a de la pression. Heureusement je l'ai mis et je suis heureux".

After a huge comeback @RealStevenAdams talks about what it took for the @OKCThunder to get back in this game. #ThunderUp pic.twitter.com/7kWG94PGLG — FOX Sports Oklahoma (@FOXSportsOK) December 17, 2019

C'est toujours sympa de voir des joueurs répondre avec naturel et à chaud.

