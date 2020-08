SURFACE PROJECT X ANDRE : Une collab écolo qui va faire du bruit

Des sneakers classiques, des slip-on parfaites pour l’été et faites dans des matériaux respectueux de l’environnement… Voilà ce que propose Surface Project.

Lorsqu’il s’agit d’environnement, les marques scandinaves sont souvent en avance. De plus petites productions, manufacturées en Europe, avec des matériaux moins polluants… Je suis tombé sur cette marque qui a tout de celle du futur : Surface Project. Fondée par Samir Souid, un designer danois, elle a un leitmotiv : le respect de l’environnement.

« On veut que l’industrie toute entière soit plus respectueuse de la planète »

Dans un marché de la sneaker toujours plus embouteillé, il faut se démarquer. C’est le pari de Samir, qui met toutes ses forces dans son projet, comme il nous le raconte :

« On essaye de créer des passerelles entre la mode et l’environnement. On veut que l’industrie toute entière soit plus respectueuse de la planète ».

Sa dernière collab s’est faite avec un poids lourd. André, un frenchy qui a commencé à taguer à la fin des années 80, et qui est le papa de Monsieur A, un dandy aux jambes longues et au gigantesque sourire. Pourquoi un tel partenariat ?

« Aujourd’hui, les marques préfèrent donner les clés du camion aux influenceurs, aux célébrités. Nous, on essaye de rester nous-mêmes. On voulait un artiste, quelqu’un de créatif qui apporte quelque chose d’unique. André était la personne parfaite pour ça ! », s’enthousiasme le boss de Surface.

Du côté d’André, qui nous répond depuis New York, il a été touché par le projet.

Car voilà le nerf de la guerre. Dans un monde globalisé comme le nôtre, dans lequel la mode gâche, ne recycle pas et dans lequel la fastfashion peut vendre des chemises à 3 euros en ruinant des pays comme le Bangladesh, les marques qui s’engagent ne sont pas encore légion. Samir Souid nous explique :

« Ça a été un vrai challenge pour nous à la création de la marque en 2017. On a passé une année entière à voyager pour choisir nos matières, mais aussi choisir la chaîne de production qu’on voulait la plus respectueuse de l’environnement possible. Ensuite, c’était parti on a pu se lâcher et créer les sneakers de nos rêves ».