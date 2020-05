Impossible de savoir quand pourra se tenir la Draft 2020 en NBA tant qu'on ne sait pas si la saison en cours pourra reprendre. Mais lorsqu'elle se tiendra, on aura évidemment les yeux rivés sur Killian Hayes - dont la cote grimpe en flèche - et Théo Maledon, deux des Français attendus le plus haut dans cette cuvée. Maledon a officialisé son inscription à la Draft au sortir de sa deuxième saison pleine avec l'ASVEL, où son président Tony Parker croit beaucoup en son avenir en NBA. C'est ce qu'il a expliqué sur The Undefeated.

"Je suis très fier de lui. Je connais Théo Maledon depuis qu'il a 14 ans, lorsqu'il était venu à l'un de mes camps de basket. Chaque été, il revenait. Quand il a signé avec mon équipe à 16 ans, on s'est occupé de le faire grandir.

La saison dernière il a été incroyable et on a gagné le titre. Cette année, il a fait une saison solide pour sa première participation à l'Euroleague. Théo a beaucoup d'expérience maintenant. En Europe, on commence à jouer chez les pros très jeune. Il aura beaucoup de succès en NBA parce qu'il est vraiment très intelligent.

J'espère qu'il sera drafté au 1er tour, on verra bien. Pour le moment, il est à Lyon. Il ne peut pas faire grand chose, mais tous les scouts et GM NBA savent très bien qui est Théo".

Pour l'heure, Théo Maledon figure au 1er tour dans la plupart des Mock Drafts : 19e chez Envergure, 16e chez CBS Sports, 14e chez Draftnet, ou encore 17e chez Draftroom.