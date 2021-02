Tom Brady bourré, LeBron James à la rescousse. Entre GOATS, on se soutient !

Tom Brady a remporté son septième Super Bowl dimanche soir. Une performance incroyable qui, évidemment, n'a pas laissé LeBron James de marbre.

La star des Lakers, qui a 36 ans peut aussi espérer noircir encore quelques lignes dans les livres d'histoire, suit de près la carrière de la légende de NFL. Mais pas que.

Lors de la magnifique parade des Buccaneers à Tampa Bay, on a pu apprécier des festivités de grande qualité avec une certaine nostalgie tant on avait presque oublié qu'elles pouvaient exister. En effet, avec ce satané Covid, les Lakers, champions 2020, n'avaient pas eu le droit de parader comme le veut la tradition.

Mais ce n'est pas tant la parade (ou encore le lancé de trophée Lombardi à ses coéquipiers qui étaient sur un autre bateau en mouvement) qui a permis au QB des Bucs de faire le buzz ces dernières heures. Non, c'est visiblement plutôt sa capacité à enchaîner les "tequilas avocado"...

Si vous ne l'avez pas vu, on vous laisse apprécier le sourire et la démarche de Tom Brady.

Au delà de cette scène qui, avouons-le, nous a fait sourire, on a aussi bien apprécié la réaction de LeBron James, visiblement envieux de ces belles festivités bien arrosées.

Man o man I wish we were able to have our parade too cause I would have been walking beautifully just like you! 😁😁🥴🥴👍🏾 https://t.co/6hDMncAKO7

— LeBron James (@KingJames) February 10, 2021