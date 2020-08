Tom Thibodeau aurait flingué la relation Butler-KAT à Minny

Selon The Athletic, Tom Thibodeau a été des plus négligents devant la détérioration de la relation entre Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns

Plus d'un an et demi après avoir pris la porte à Minnesota, Tom Thibodeau a retrouvé un job. Et quel job puisqu'il aura la lourde tâche de relancer les Knicks. Est-il l'homme providentiel dont New York a besoin ? Il est encore trop tôt pour y répondre. Malgré tout, Thibs a un passé récent qui ne plaide pas vraiment en sa faveur. Son style est bien trop old-school pour la NBA d'aujourd'hui et le management n'a jamais été son point fort. C'est ce qui inquiète à Big Apple où il aura sous ses ordres une jeune garde. Et ce ne sont pas les dernières informations sorties par The Athletic qui vont rassurer les fans des Knicks. Le média indique que Tom Thibodeau aurait totalement négligé l'aspect relationnel entre ses stars aux Wolves, notamment Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns.

"Je pense que cette relation n'a pas été gérée aussi bien qu'elle aurait pu l'être sur le plan organisationnel", explique un dirigeant en place à l'époque. Ce sont deux mâles Alpha. Jimmy a fait des choses pour lesquelles il aurait dû être réprimandé et il ne l'a pas été. Et ça, c'était le job de Tom."

En laissant Jimmy Butler faire ce qu'il voulait afin qu'il se sente au mieux dans l'équipe, Tom Thibodeau a sans doute frustré Karl-Anthony Towns, mais certainement aussi les autres joueurs. Cela n'a néanmoins pas empêché Butler de vouloir quitter la franchise au bout d'un an. Un feuilleton qui a également entraîné la chute de Tom Thibodeau dans la foulée.

