Tom Thibodeau est le nouveau coach des New York Knicks !

C'est la "woj bomb" du soir. Malgré les doutes émis il y a quelques heures sur le fait que les Knicks et Tom Thibodeau avaient du mal à trouver un accord, finalement les deux parties sont tombées d'accord. Andrian Wojnarowski a annoncé que les New York Knicks et l'ancien coach des Wolves étaient sur le point de finaliser un accord pour 5 saisons.

The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020

Pour le moment les termes du contrat ne sont pas encore connus. Le président des Knicks, Leon Rose, et l'agent de Thibodeau, Spencer Breecker de CAA Sports, sont actuellement en pleine négociation pour apporter les dernières touches au contrat qui devrait être divulgué dans les prochaines heures.

Tom Thibodeau et les Knicks : un mariage parfait ?

Tom Thibodeau a l'image d'un coach un peu rigoriste et pas franchement doué sur le plan de la pédagogie avec les plus jeunes éléments. Or, à New York, sauf lifting total durant l'intersaison, il aura un nombre important de joueurs de moins de 23 ans à sa charge. Si son expérience multi-casquettes à Minnesota a été un échec, le voir revenir en capacité de simple head coach peut en revanche être un bon coup.

A Chicago, Tom Thibodeau a montré qu'il était l'un des meilleurs coaches défensifs de toute la NBA et qu'il arrivait à emmener ses équipes en playoffs sans grand mal. Idem lors de l'unique saison pleine de Jimmy Butler chez les Wolves. Tout ça pour dire qu'en termes de compétences pures, "Thibs" était le meilleur technicien sur le marché.

Dans l'idée, et surtout dans l'hypothèse où Frank Ntilikina resterait aux Knicks la saison prochaine, on se dit qu'un coach comme Tom Thibodeau pourrait assez bien lui convenir. Son profil défensif et discipliné sur et en dehors du terrain à tout pour plaire à celui qui est déjà passé par les Knicks entre 1996 et 2004 comme assistant de Jeff Van Gundy notamment. Bref, cette arrivée de Thibodeau à Big Apple est une belle nouvelle pour le meneur français.

Il y a quelques semaines, le New York Post affirmait que l'ancien gourou des Bulls et des Timberwolves aviait déjà passé quelques coups de fil. Dans quel but ? celui de constituer son prochain staff. Des noms cités par le Post, on peut trouver Andy Greer, John Lucas, Ed Pickney, Rick Brunson ou encore Dice Yoshimoto. Tous ont déjà fait équipe avec Tom Thibodeau par le passé, que ce soit à Chicago ou Minnesota et étaient d'accord pour le rejoindre à NY. Nous attendons maintenant la confirmation sur ce staff qui, sur le papier, a vraiment de la gueule.

14/07 : Tom Thibodeau et les New York Knicks, mariage imminent ?

Depuis des semaines, les New York Knicks multiplient les entretiens pour trouver leur nouvel entraîneur. Arrivé à la tête de l'équipe en mars, le président Leon Rose a enchaîné les rendez-vous avec 11 candidats. Cependant, depuis le début des recherches, un homme s'impose comme le grand favori pour ce poste : Tom Thibodeau.

Libre à la suite de la fin de son aventure aux Minnesota Timberwolves, le coach de 62 ans dispose d'une relation forte avec Rose, son ancien agent. De plus, il connait aussi son conseiller William Wesley. Et ce mardi, le journaliste de The Athletic Mike Vorkunov assure que Thibodeau reste le numéro 1 sur la liste des Knicks.

New York Knicks, l’histoire d’un logo iconique

Une précision importante puisque les dirigeants new-yorkais ne devraient pas tarder à trancher. Dans le même temps, le média SNY confirme cette information. Mais visiblement, Thibodeau reste tout de même sous la menace de quelques concurrents.

Ainsi, Kenny Atkinson, parti des Brooklyn Nets en mars, dispose de quelques soutiens en interne. Ensuite, Mike Woodson et Jason Kidd restent également des possibilités.

En tout cas, ce feuilleton risque de se terminer très bientôt. Pour rappel, le nouveau coach des Knicks devrait être nommé avant le 31 juillet prochain. Et donc, si on en croit les dernières rumeurs, Tom Thibodeau a de grandes chances d'être l'heureux élu.