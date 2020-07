A la recherche d'un coach, les New York Knicks ne parviennent pas à s'entendre avec Tom Thibodeau. Une situation qui pourrait profiter à Jason Kidd.

Depuis des semaines et des semaines, Tom Thibodeau est annoncé comme le grand favori aux New York Knicks. Il faut dire que l'ancien coach des Chicago Bulls dispose d'un lien particulier avec le président Leon Rose (son ex-agent) et qu'il connait très bien son conseiller William Wesley.

Ainsi, l'homme de 62 ans est, sans surprise, le premier choix des dirigeants new-yorkais. Sauf que les négociations entre les deux parties sont au point mort selon le NY Daily News ! Visiblement, Thibodeau réclame un contrat important et le propriétaire des Knicks James Dolan refuse de satisfaire ses demandes.

Est-ce totalement la fin de cette piste ? Pas forcément. Des discussions sont toujours possibles, mais il faudra trouver un compromis qui semble pour le moment lointain.

Cette situation pourrait alors profiter à Jason Kidd ! Actuellement assistant de Frank Vogel aux Los Angeles Lakers, l'ex-meneur a été, depuis le début, une piste suivie par les Knicks. Il se murmure qu'il a réalisé une grosse impression lors de ses entretiens avec la direction des Knicks.

Déjà bien placé pour ce poste en raison de sa capacité à séduire les stars, Kidd serait désormais perçu comme le grand favori. Sera-t-il capable de trouver un accord avec Dolan si cette information se confirme ? En tout cas, c'est toujours autant le bazar à New York...